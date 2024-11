Tuttosport: “La Maratona annuncia che la contestazione a Cairo continua”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tuttosport questa mattina ha pubblicato un articolo nel quale viene sottolineato il fatto che ci saranno ancora cori e contestazioni contro il presidente Urbano Cairo in occasione dell'allenamento a porte aperte che si svolgerà oggi al Filadelfia a partire dalle 16:15, in avvicinamento al derby della Mole di domani sera - sabato 9 novembre - contro la Juventus. I tifosi del Toro sosterranno mister Vanoli e la squadra per dare la carica prima della stracittadina contro i rivali di sempre ma ci saranno ancora proteste e malcontento nei confronti del presidente alessandrino.