Tuttosport: “La partita contro la Lazio lascia in eredità infortuni preoccupanti”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Sulle pagine di Tuttosport non si parla solo di Pietro Pellegri e del suo primo gol in maglia granata, ma anche delle condizioni fisiche di Andrea Belotti e Tommaso Pobega. "Pietro Pellegri sta vivendo una svolta, l’ennesima, della carriera, in vista del riscatto da parte del Torino, a fine stagione. E lo splendido timbro di sabato all’Olimpico

simboleggia un altro punto fermo, un traguardo di tappa". Ma, come anticipato all'inizio, in casa granata si attendono gli esiti degli esami di due giocatori importanti: Belotti e Pobega. L'attaccante per la terza volta in stagione è andato incontro all'ennesimo infortunio: uscito anzitempo contro la Lazio per un problema muscolare. Per il centrocampista, invece, si tratta di un problema alla caviglia che gli ha impedito di poter restare in campo per l'intera durata del match contro la formazione biancoceleste.