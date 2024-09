Tuttosport: “La sfuriata di Vanoli: ‘mai più così’ “

L'edizione odierna di Tuttosport tocca molti temi del mondo granata, in particolare il match con l'Empoli e la situazione in vista della gara con la Lazio: "In Coppa si è vista una superficialità che il Toro non ha in campionato: il tecnico vuole ripartire bene fin dalla Lazio. L'allenatore granata chiede che non ci siano più cali di attenzione ed errori evitabili. La chance sprecata da Pedersen Karamoh. Quando il Toro attacca ha piede per essere determinate sui traversoni ma sta anche crescendo in copertura: discorso che vale pure per Sosa. Con la Lazio prima convocazione per Vlasic. Sta bene anche Vojvoda. Il futuro è il presente, Njie pronto a stupire. Lo svedese ha dimostrato grandi qualità in Toro-Empoli. Vanoli è entusiasta di lui e vuole accompagnare la crescita concedendogli sempre più spazio".