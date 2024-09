Tuttosport: “lI City pensa a Ricci”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Manchester City sta pensando a Samuele Ricci. Come riportato dal quotidiano piemontese: "Vanoli e Spalletti credono fermamente nelle qualità di Ricci, che adesso comincia ad attirare l'attenzione anche dei grandissimi club. Il primo che potrebbe bussare alla porta di Cairo, come ha scritto in Inghilterra il “Guardian”, è il Manchester City. I Citizens hanno infatti una necessità impellente: rimpiazzare l'infortunato Rodri, che nella sfida di Premier contro l'Arsenal ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio destro".