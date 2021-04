Tuttosport: “Mandragora riporta su il Toro”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il Torino pareggia contro il Bologna al Dall'Ara grazie al gol di Rolando Mandragora, ma prima di passare in svantaggio sono state diverse le occasioni granata non sfruttate al meglio: "Qualche scintilla iniziale, un’occasione non sfruttata da Verdi, un gol mangiato da Belotti nel suo tiro in bocca a Skorupski guardandolo in faccia, ed ecco la frittata, pochi secondi dopo. Con Verdi, palla al piede, che si faceva prendere in giro da Soriano. L’ex granata gliela portava via, disegnava un lancio infinito per Barrow in contropiede, tre quarti di squadra (granata) era sbilanciata e mal posizionata dietro, infine pure Milinkovic-Savic s’impappinava: posizionandosi male sul rasoterra centrale e facendosi passare il pallone sotto il naso, in pratica - si legge sulle colonne di Tuttosport - . Per fortuna che Nicola sa come ribaltare le sue squadre, nell’intervallo". Tra le pagine del quotidiano si parla anche del 4 maggio, sarà come l'anno scorso? Tifosi sì o tifosi no? Ci sarà solo una delegazione? "Il Torino sta dialogando in questi giorni con le istituzioni (il Comune di Torino, la Prefettura e la Digos) in un’attività di coordinamento necessaria per evitare qualsivoglia tipo di assembramento". Anche se mancano solo poco più di dieci giorni, è ancora presto per definire come si svolgerà la tradizionale celebrazione a Superga.