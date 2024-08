Tuttosport: “Mercato raffazzonato, ma Cairo +41,5 milioni”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla campagna acquisti estiva del Torino. "La fotografia della realtà, le trattative a zig-zag del Torino Fc, le solite promesse non mantenute. Falle aperte, giustificazioni risibili, strategie perdenti, incompiutezze strutturali, miopie programmatiche, improvvisazioni, compromessi al ribasso. «Buongiorno? Me lo tengo stretto». E naturalmente: «Vogliamo alzare l’asticella»: di Cairo si ricordano queste due frasi, tra giugno e luglio. Di Vagnati una: «Bellanova non è in vendita, è giusto che resti». «Non tengo più i giocatori che vogliono andare via», avrebbe poi detto Cairo ad agosto per tentare di spiegare a posteriori la cessione lampo di Bellanova..."