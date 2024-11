Tuttosport: “Mezzo flop Toro nella rabbia contro Cairo”

Il Torino non va oltre il pareggio casalingo contro il Monza. I granata di Vanoli - passati in vantaggio con un gol di Masina - dopo 4 minuti si son fatti segnare da Djuric, che ha portato il risultato sul definitivo 1-1. "Un punto come un brodino, insomma, osservando il magma della parte destra della classifica. Un mezzo flop nei numeri e nel rendimento, ieri. Perché contro una squadra che era ultima in classifica (stasera la sfida da incubo Venezia-Lecce), azzoppata anche dallo sterile rendimento offensivo, contava vincere: quasi solo questo. Il punticino evita il divampare di una contestazione totale e la comparsa di ulteriori spettri negli spogliatoi, ma serve a poco o nulla, se si guarda alle distanze dalle ultime 3" si legge tra le pagine del quotidiano.