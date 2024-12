Tuttosport: “Non solo il Toro, nuove voci sul giro”

L'edizione odierna del quotidiano scrive riguardo al futuro del club granata e ai suoi possibili acquirenti: "Emergono altre indiscrezioni sulle manovre del potentissimo fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Ora si attendono le reazioni di Red Bull, il soggetto fino a poco tempo fa più chiacchierato in orbita granata. E intanto Cairo vuole scorporare Rcs. I sauditi del fondo Pif vogliono investire pesantemente sul ciclismo: interessano le corse di Cairo e il club granata può entrare nel maxi affare. Red Bull può essere partner degli arabi oppure muoversi in concorrenza". Tuttosport infine dedica un pagina anche al Museo del Grande Torino: "Ore 18: i tesori di Bearzot Per tutti nel Museo Toro. Cerimonia speciale: i cimeli dalla figlia di Enzo esposti da oggi a Villa Claretta. Nella Hall of Fame granata, insieme con il ct, entrano anche Ferri e Schachner".