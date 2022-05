Tuttosport: “Offerta Tottenham per Singo, Cairo dice no a 25 milioni”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tuttosport quest'oggi fa il punto della situazione sul mercato del Torino. Il Tottenham ha fatto avere alla dirigenza granata un'offerta pari a 25 milioni di euro per portare Wilfred Singo a Londra. L'esterno ivoriano è una specifica richiesta di Antonio Conte che cerca delle nuove risorse per migliorare la sua squadra. Il Torino ha rifiutato questa prima offerta del club inglese che però potrebbe decidere di aumentare la cifra per convincere i granata. Il presidente Cairo sembra essere intenzionato a tenere i big della rosa odierna come richiesto da Juric che non vorrebbe perdere troppi giocatori, Gleison Bremer dovrebbe essere l'unica eccezione. Nella lista degli incedibili del Toro sono stati inseriti anche Sasa Lukic e Mergim Vojvoda. In uscita invece sembra esserci Ola Aina che piace ad alcune squadre di Premier League, in particolar modo al Leeds.