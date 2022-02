Tuttosport: “Pellegri e Belotti, c’è bisogno di voi”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

30 gol siglati in 23 partite: è questo il dato analizzato da Tuttosport nell'edizione odierna. Tonny Sanabria ha speso tanto fin qui, dimostrandosi infallibile in casa, ma non ha quasi mai avuto ricambi in attacco e a Udine è apparso un po' stanco. Per questo saranno fondamentali le staffetti con Pietro Pellegri, che ha esordito nello scorso match, e con Andrea Belotti che potrebbe tornare in panchina contro il Venezia. E a un attacco più prolifico dovrà corrispondere una maggiore attenzione in difesa negli ultimi minuti: sono 10 i punti persi nell'ultimo quarto d'ora.