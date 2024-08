Tuttosport: “Per la difesa il Toro adesso salta su Hranac”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al mercato del Torino con la ricerca di un nuovo difensore centrale che resta sempre tra le priorità di questa dirigenza. Tra i molti nomi presenti nella lista obiettivi del DT Vagnati è comparso adesso anche il profilo di Robin Hranac, difensore centrale 24enne di proprietà del Viktoria Plzen. Il contratto che lo lega al club ceco scade nel 2027 ed è parte del gruppo della Nazionale della Repubblica Ceca che ha preso parte agli ultimi Europei, la richiesta economica per il suo cartellino è di circa 7 milioni di euro. Sono però molti gli altri obiettivi dei granata per la difesa come Chris Mepham, Flavius Daniliuc e Zeno Van Den Bosch.