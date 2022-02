Tuttosport: “Praet ci crede ancora e punta al rientro per le ultime partite”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Dennis Praet è il protagonista sulle pagine di Tuttosport. Sull'edizione odierna del quotidiano si parla del suo rientro e della voglia nel mettercela tutta del giocatore belga. Si legge: "Con l’approdo a Torino del trequartista, il tecnico granata aveva infatti ricevuto in dote il giocatore che per visione di gioco, pulizia di passaggio e produzione di idee si stava stagliando un gradino sopra gli altri. A frenare l’ascesa dell’ex blucerchiato, però, ecco arrivare la frattura parziale del quinto metatarso del piede destro. Accusata nella seduta di allenamento precedente la prova contro i veneti. Immediato il ricorso alla chirurgia. Intervento perfettamente riuscito, ma con tempi di recupero implicitamente lunghi. Forse, però, non così tanto da impedire il rientro del centrocampista offensivo entro la fine della stagione. Tutto dipenderà dall’evolversi del quadro clinico, ma le ultime notizie che arrivano dal Belgio, dove Praet è rimasto per il decorso post operatorio, consentono di spargere un pur cauto ottimismo".