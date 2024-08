Tuttosport: “Radonjic aspetta la Stella Rossa”

Nell'edizione odierna Tuttosport si interroga sul futuro di Nemanja Radonjic, fuori dal progetto del Torino. "Al serbo Vanoli avrebbe pure dato forse una chance, ma non c'è mai stata l'occasione. Proprio per volontà di Nemanja in primis, oltre che della dirigenza granata" esordisce il quotidiano. Il ritorno in Serbia pare l'opzione più gradita all'ex numero 10 granata: "Radonjic sogna il ritorno nella propria squadra del cuore: la Stella Rossa di Belgrado. Peccato che al momento dalla Serbia puntino ad avere gratis il classe 1996, magari pure con un incentivo all'esordio a corredo. Un'opzione che non fa impazzire giustamente Cairo".