Tuttosport: “Ricci tratta con il Toro il rinnovo fino al 2028, piace alle big”

Tuttosport quest'oggi rilancia una notizia riguardante uno dei giocatori più importanti del Torino. Si tratta di Samuele Ricci che ha il contratto in scadenza con il club granata a giugno 2026 e che è in crescita costante da diverso tempo. L'obiettivo della dirigenza granata sarebbe quello di riuscire a raggiungere un accordo con il giocatore per il rinnovo di contratto nel più breve tempo possibile per evitare di arrivare a fine stagione con un accordo in scadenza entro soli dodici mesi. Ricci è uno dei pezzi pregiati della rosa granata e su di lui hanno posato gli occhi molte big sia della Serie A che da campionati esteri, proprio per tale motivo il Torino è a lavoro sul prolungamento e una prima proposta sarebbe quella di un nuovo contratto valido fino a giugno 2028 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, ovvero sino al 2029.