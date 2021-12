Tuttosport: “Ripresa sofferta con l’uomo in più. Vanja blinda il successo”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"3 squadre superate in un colpo, 10° posto, addirittura 12 punti in più rispetto all’anno scorso, 4° gol di sua maestà il tutto campista Pobega (miglior marcatore del Toro), 6ª vittoria in casa". Questi alcuni numeri del Torino di Juric in questa stagione, ma contro il Verona, nel secondo tempo in particolar modo, i granata hanno sofferto nonostante la superiorità numerica. "Aver retto è un merito: vittoria brutta ma non sporca, sofferta ma nel complesso meritata - si legge tra le pagine di Tuttosport - . La concretezza del puro risultato, una tantum in questa stagione: a voi dà il