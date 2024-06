Tuttosport: “Saelemaekers, cifre da Toro”

"Confermato: Saelemaekers interessa al Torino, perché appartiene a quella categoria di attaccanti leggeri (ali, jolly offensivi) cercati da Vagnati per Vanoli" scrive Tuttosport nell'edizione odierna concentrandosi sul mercato. Prosegue il quotidiano: "Saelemaekers, 24 anni, reduce da una stagione al Bologna (che però ha appena deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 10 milioni di euro), tornerà sul mercato: nel Milan è fuori dai progetti, il club rossonero spera di cederlo a titolo definitivo". E ancora: "Per Vanoli sarebbe un rinforzo ideale. Il suo valore di mercato può essere trattabile sotto i 10 milioni, se non dovesse partire un'asta concreta. In linea con la media dei titolari granata il suo stipendio: 1,3 milioni netti a stagione". Un ostacolo sarebbe però da superare: "Se il ragazzo puntasse i piedi col Milan per volere a tutti i costi una squadra che giochi le Coppe europee, per il Torino sarebbe un ostacolo insormontabile".