Tuttosport: “Samp, proposto scambio Thorsby-Linetty. Il Toro ha rifiutato”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport racconta un retroscena interessante che riguarda il calciomercato del Torino. Marco Giampaolo, nuovo allenatore della Sampdoria, appena approdato a Genova, avrebbe richiesto alla società un suo pupillo storico, Karol Linetty, attualmente in forza al Torino. I vertici blucerchiati, secondo ciò che riporta il quotidiano, avrebbero voluto accontentarlo, ma si sono dovuti scontrare con la volontà del Toro. I granata infatti, hanno rimandato al mittente la proposta di uno scambio con Thorsby, affermando di non essere alla ricerca di rinforzi sulla mediana, in quanto con Lukic, Pobega, Mandragora e (probabilmente) Ricci sarebbero coperti. Sempre stando alle parole di Tuttosport, Linetty è comunque in uscita: "Vagnati è disposto a trattare la cessione di Linetty, che Juric sfrutta poco, ma il problema che più frena i dirigenti blucerchiati è l’ingaggio del giocatore, che a Torino percepisce 1,4 milioni netti a stagione. Se Linetty abbasserà le sue pretese economiche, i blucerchiati proveranno ad imbastire la trattativa finale con il Toro".