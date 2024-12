Tuttosport: “Sanabria e Adams 139 giorni di digiuno”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi trattati ha posto il focus sul problema gol in attacco . A seguire le parole del quotidiano: "Due gol segnati in sette partite (media di 0,28 a uscita): in un dato questo Torino riesce addirittura a peggiorare quello dei punti conquistati. Che sono cinque nelle ultime dieci per una media di 0,5 a gara. Evidentemente è innanzitutto ritrovando un minimo di brillantezza offensiva che i granata possono pensare di vincere a Empoli così da venire fuori da una crisi profonda che il pareggio di Genova non ha risolto. Anche a Marassi, infatti, è mancato l’acuto, il «guizzo» per dirla con Vanoli che avrebbe potuto regarare i tre punti".