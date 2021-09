Tuttosport: “Sanabria è in forma e di proprietà del Toro. Belotti può attendere”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport parla di Antonio Sanabria e del possibile dualismo con Andrea Belotti. Adesso però, in attesa del rientro del Gallo, Sanabria si gode a titolarità, che nell'ultima sfida ha onorato con un'ottima prestazione e un gol: "Il giocatore sta attraversando un momento particolarmente felice. Ha segnato in Nazionale, gli è nata la seconda figlia ed è andato nuovamente a bersaglio. Due reti in pochi giorni, e in partite importanti, rappresentano un segnale da tenere in considerazione. Chiaro che domani sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo il tecnico croato punterà ancora su di lui. E questo non solo perché è l’unico disponibile ma anche perché, in attesa di conoscere il parere di Belotti sul suo futuro, la società ha deciso di insistere con il paraguaiano". Il suo contratto scade infatti nel 2025 e il Toro su di questo può stare tranquillo, godendosi un ottimo Sanabria. Al momento del ritorno in campo di Belotti, sarà difficile tenere in panchina quest'ultimo, ma c'è un'altra soluzione per far giocare tutti e due: "quella di schierare Sanabria trequartista, anche se per quella posizione, pur non essendoci un fantasista, c’è adesso abbondanza di candidati, di ruolo o adattabili: Pjaca, Praet, Linetty e Brekalo, tanto per fare qualche nome".