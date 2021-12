Tuttosport: “Sanabria, ora i gol per svoltare”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport, spazio agli approfondimenti in vista di Cagliari-Torino e al mercato invernale ormai alle porte. Per quanto riguarda la partita contro i sardi, gli occhi sono puntati su Antonio Sanabria. "Gioca bene ma segna poco - esordisce il quotidiano, che poi prosegue - "La bilancia pesa sempre dalla parte positiva. Sotto il profilo della partecipazione alla manovra, come della difesa e distribuzione del pallone il paraguaiano convince, mentre qualcosa in più è chiamato a dare sul piano della realizzazione". Per quanto riguarda il mercato invece, il club granata ha messo gli occhi sul mediano Fausto Vera dell'Argentinos Juniors. La scelta sarebbe quella di puntare su di lui qualora il Milan non dovesse dare spazi di manovra per Tommaso Pobega.