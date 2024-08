Tuttosport: “Scatto Walukiewicz, corsa contro il tempo per andare in panchina”

"Il 13 e il 4 lo scorso anno non erano due numeri come gli altri al Torino, erano infatti quelli del capitano e del vicecapitano, ovvero Ricardo Rodriguez e Alessandro Buongiorno - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Ora sono i numeri che porteranno sulla maglia gli ultimi due acquisti in ordine di tempo: rispettivamente Guillermo Maripan e Sebastian Walukiewicz. Ieri hanno vissuto la loro prima giornata da calciatori granata: dopo le visite mediche di rito, hanno posto le proprie firme sui contratti iniziando così la loro nuova avventura calcistica". E in conclusione: "Tra i due, quello che potrebbe avere prima la possibilità di scendere in campo con la nuova maglia è Walukiewicz: il polacco ieri sera ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Venezia e il Torino questa mattina cercherà di accelerare i tempi per ottenere il via libera dalla Lega per riuscire a portarlo almeno in panchina. In modo tale che Vanoli possa avere un’alternativa in più a disposizione nel reparto difensivo".