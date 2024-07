Tuttosport: “Schuurs, altri esami. Oggi c’è il verdetto”

L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla situazione di Schuurs, del mercato e dell'amichevole di oggi contro il Lione: "L'ortopedico vuole vederci chiaro. Ansia per la possibilità che Perr debba subire un nuovo intervento. Decisione delicata: valutazioni in corso d'intesa con lo staff medico granata. Toro tra il sì di Gosens e il no per Bellanova. I granata puntano a chiudere con l'Union Berlino per l'esterno sinistro e alzano il muro per l'azzurro sul quale oltre la Roma c'è pure lo United. In Francia con Adams ma ancora senza Vlasic. Oggi con il Lione (ore 20, Dazn) e sabato a Metz il Toro deve dare segnali importanti dopo la deludente prova con la Cremonese. Debutta l'attaccante arrivato dal Southampton".