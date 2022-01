Tuttosport: “Su Zaza c’è la Lazio, possibile ritorno alla Samp per Linetty?”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Non solo mercato in entrata per il Torino che sta cercando di trovare una sistemazione a quei profili che non rientrano nella visione del tecnico Ivan Juric. I nomi più caldi sono quelli di Simone Zaza e Karol Linetty, come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport: "[...] nelle ultime ore della finestra invernale, infatti, il direttore tecnico granata proverà a trovare una sistemazione anche per Simone Zaza: l’attaccante lucano da tempo staziona nella lista dei partenti, ma i vari abboccamenti del passato non si sono mai tradotti in offerte concrete. Oltre alla variabile Cadice, la prima possibilità dell’ultimo giorno di mercato, nello specifico, si chiama adesso Lazio, soluzione che il 30enne di Policoro gradirebbe particolarmente: i biancazzurri, infatti, sono alla ricerca di un vice-Immobile dopo la partenza di Muriqi destinazione Maiorca. [...] sul fronte cessioni il Torino ha preso sempre più in considerazione l’idea di privarsi di Karol Linetty. Il centrocampista polacco, arrivato nel 2020 dalla Sampdoria su richiesta di Marco Giampaolo che lo aveva allenato a Genova, con Ivan Juric ha raccolto finora 13 presenze (762 minuti) in campionato, adattandosi sulla trequarti ma con risultati tutt’altro che entusiasmanti. [...] E proprio la Samp insiste con il Torino per un prestito con diritto di riscatto".