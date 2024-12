Tuttosport: “Summit Cairo-Vagnati, priorità attaccante. Simeone primo obiettivo”

Tuttosport oggi dedica spazio anche al mercato del Torino. approfittando del summit che è andato in scena nello scorse ore a Milano negli uffici di Urbano Cairo, tra lo stesso presidente granata, il direttore Davide Vagnati e i suoi collaboratori. Secondo il giornale piemontese l'obiettivo (emerso dal summit) principale del Toro per gennaio sarà quello di trovare un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Duvan Zapata infortunato fino a fine campionato. Tra i vari profili seguiti il preferito resta quello di Giovanni Simeone, attaccante 29enne del Napoli che in Italia ha fatto tanta esperienza dal 2016 ad oggi anche con le maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona. Nella rosa azzurra prima in classifica, l'argentino è chiuso da Romelu Lukaku che è sempre il titolare e prima scelta per il tecnico Antonio Conte. Per tale ragione Simeone potrebbe anche accettare di partire a gennaio per giocare con maggiore continuità. Tuttavia, le richieste del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sono pari a 15 milioni di euro: una cifra che difficilmente verrà investita da Cairo nel mercato di riparazione.