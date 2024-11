Tuttosport: “Tempesta perfetta. Toro, così vai in B”

"Nessuno che capisca anche solo un po’ di calcio si illudeva che la classifica della 5ª giornata, quella in cui al comando c’era il Torino, fosse lo specchio dei reali valori del campionato - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Nessuno, allo stesso tempo, poteva immaginare che un mese e mezzo dopo la squadra granata si ritrovasse avvolta in una spirale negativa dalla quale sarà molto complesso uscire". E in conclusione: "C’è aria di tempesta perfetta, insomma, anche perché nelle prossime tre giornate il Toro dovrà affrontare la Juventus e il Napoli, con in mezzo il Monza, certo meno inquietante ma comunque temibile se Vanoli non riuscirà a dare una sterzata importante in attesa di gennaio, quando riaprirà il mercato e dovranno arrivare almeno due rinforzi (uno in difesa e uno in attacco)".