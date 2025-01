Tuttosport: “Thorstvedt nuovo nome per il centrocampo del Torino”

Tuttosport nella sua edizione odierna fa un punto sul mercato del Torino che è impegnato in questi primi giorni di gennaio a cercare un nuovo attaccante con Beto dell'Everton come prima opzione. Il centravanti dell'Everton ha già un accordo di massima con Cairo e Vagnati e spinge per tornare in Serie A ma c'è distanza tra le due società: gli inglesi chiedono circa 25 milioni di euro, i granata al momento sono fermi a circa 14. Sul fronte delle uscite si registra il forcing del Milan per Samuele Ricci con i rossoneri che vogliono anticipare la concorrenza e portare a Milano il regista toscano la prossima estate, Cairo chiede 40 milioni di euro per cedere il suo numero 28. La novità sul mercato del Toro è legata ad un nuovo nome per la mediana, ovvero quello di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese gioca nel Sassuolo e già in passato è stato un obiettivo di mercato, adesso è invece una pista alternativa a profili già sondati nel recente periodo come Casadei oppure Tessmann.