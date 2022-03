Tuttosport: “Torino, contro l’Inter una beffa atroce”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Davanti a un Toro semplicemente meraviglioso - esordisce Tuttosport nell'edizione odierna - Sanchez salva solo parzialmente Inzaghi". I granata vanno in vantaggio con Bremer e conducono tutto il match. Ma prima il rigore negato a Belotti e poi il gol di Sanchez nel recupero lasciano l'amaro in bocca, per quello che poteva essere e non è stato. "Il primo tempo è una lezione del metodo Juric - prosegue il quotidiano - Pressing alto, anche altissimo. Ne viene fuori un inizio spumeggiante del Toro. Inzaghi cambia, vede e cerca di provvedere nella ripresa. Infine, al 93', Sanchez". Da segnalare anche il record stagionale di tifosi allo stadio: più di 15000 i granata presenti al "Grande Torino".