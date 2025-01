Tuttosport: “Tormentone Casadei”

"Fa più rumore l’assenza di Vanoli dalla tradizionale conferenza di presentazione alla partita, o sarebbero state ancora più incisive dell’assenza le risposte del tecnico alle domande di mercato? Per adesso non è dato sapere, visto che l’allenatore si presenterà davanti ai giornalisti soltanto dopo la sfida di domani alle 18 contro l’Atalanta - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Vanoli si è arreso all’evidenza. Scegliendo di concentrare ogni energia sul campo, dal momento che quelle fin qui investite per stimolare nei contenuti e nei tempi la dirigenza sono andate perse: dopo aver concordato con il dt che l’obiettivo primario per il post Duvan fosse Beto, non ha trovato terreno fertile, anzi, guardando ai tempi dell’operazione". E in conclusione: "Calando di reparto si passa al centrocampo, e a Casadei del quale si è già scritto un libro di mille pagine a caratteri fitti e spessi. Chi prenderà la coda all’ultimo giro di giostra? Toro e Lazio che hanno iniziato la contesa, o un terzo incomodo che potrebbe essere il Porto? Nobile d’Europa, piazza indubbiamente affascinante, detto però che Casadei ha espresso al proprio entourage il desiderio di tornare in Italia. A una Lazio che, dovesse perderlo, utilizzerebbe i soldi risparmiati per andare su Fazzini o Fabbian, o a un Toro che vedesse sfumare Casadei andrebbe su Ndour, azzurrino (come Casadei) di proprietà del Psg ora in prestito al Besiktas".