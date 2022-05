Tuttosport: “Toro-Belotti, il sì è più vicino”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Proseguono le trattative tra il Torino e il Gallo Belotti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, "Vagnati, in questi giorni, è tornato a parlare con Belotti per lastricare il percorso di messaggi solo positivi e buone intenzioni, in vista di un nuovo summit alla presenza anche di Cairo. E non è finita: tutti i compagni di Andrea (ma davvero tutti!), lo hanno nuovamente invitato a rimanere, dimostrandogli una volta di più quanto questo gruppo sia bello e unito, sano e rispettoso dei meriti e dell’aura (aurea) del loro capitano". Juric ha detto che "a giorni ci saranno novità per quanto riguarda il futuro di Belotti", ci sono stati nuovi segnali positivi: l’addio del capitano granata non è più scontato.