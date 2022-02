Tuttosport: “Toro-Belotti, non è finita: il Gallo non ha ancora sancito l’addio”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In occasione della conferenza stampa di presentazione dei tre nuovi acquisti del Torino Ricci, Pellegri e Seck, il responsabile dell'area tecnica granata è tornato a parlare della questione rinnovo riguardante il Gallo Belotti: "La speranza che possa firmare c'è sempre. Del resto, Belotti è un pezzo di storia del Torino e il Torino fa parte della sua storia, dunque credo che ci penserà molto bene prima di fare una scelta diversa". "L’offerta di Urbano Cairo di 3,2 milioni netti a stagione più un milione di premio all’atto della firma è sempre valida e da un momento all’altro potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio" scrive il quotidiano. Al momento - come è risaputo - il capitano granata non ha ancora accettato l'idea del Gallo sarebbe quella di arrivare a scadenza per lasciare il club granata e andare a giocare in una squadra che disputi le Coppe europee. "Nonostante tutto questo, non ha ancora deciso in modo definitivo, categorico. Sta ancora guardandosi attorno. E, fino a prova contraria, non ha firmato con nessun altro club come, da regolamento, avrebbe potuto fare".