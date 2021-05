Tuttosport: “Toro, con il Parma nessun incubo, solo sogni”

Le pagine in edicola quest'oggi dedicate al Toro

Tuttosport oggi scrive come arriva il Toro al delicato match di questa sera contro il Parma. I granata dovranno fare a meno di Verdi e Mandragora squalificati e così scenderanno in campo, secondo il quotidiano piemontese, Baselli e Lukic con Rincon che completerà il reparto di centrocampo. In difesa dovrebbe essere confermato il terzetto Izzo, Nkoulou, Bremer che agirà davanti a Sirigu e anche sulle fasce e in attacco si va verso quelli che possono essere considerati i titolari ovvero Singo a destra, Ansaldi a sinistra e la coppia Belotti-Sanabria in avanti. Tuttosport riporta anche i fatti avvenuti ieri al Filadelfia con un gruppo di circa 500 tifosi che si è schierato nei pressi dello stadio dove i granata si allenano. L'obiettivo di questo gruppo di sostenitori era quello di motivare la squadra alla vigilia di una sfida fondamentale e così hanno cantato per un'ora diversi cori per far sentire ai giocatori la propria vicinanza. Nicola ha deciso di far scendere in strada i giocatori del Toro, per ringraziare le persone venute al Filadelfia, con il capitano Andrea Belotti che ha fatto da apripista del gruppo squadra granata. Il gruppo di tifosi si è anche reso protagonista di proteste verso la dirigenza della società con il presidente Cairo che era uno dei principali soggetti delle critiche dei presenti al Filadelfia.