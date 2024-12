Tuttosport: “Toro, conta la salvezza”

Il Torino ora deve guardarsi indietro e pensare solo a salvare la propria pelle. Obiettivo? La salvezza. Questa è la parola d'ordine che gira nell'ambiente granata. "Adesso il Toro, troppo indebolito da un mercato estivo sbagliato, deve pensare a togliersi al più presto da questa brutta situazione di classifica che in caso di sconfitta (oggi a pranzo) diventerebbe terribilmente pericolosa. Non c’è più tempo da aspettare e c’è poco da scherzare: alla riapertura del mercato bisognerà dare al tecnico qualche giocatore di qualità. Solo la punta non basterà. «Sicuramente dobbiamo guardare avanti e non abbatterci - prosegue intanto Vanoli -: occorre costruire il nostro futuro. Dobbiamo metterci in testa che è iniziato un nuovo ciclo, ci sono stati risultati positivi e meno positivi, stiamo trovando un nuovo concetto di calcio e nuove ambizioni»"