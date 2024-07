Tuttosport: “Toro, finalmente: Coco e assalto ad Hajdari“

Il Toro è vicino a chiudere un doppio colpo in entrata: Saul Coco e Albian Hajdari. “La fumata bianca per Coco è dietro l’angolo, vicino anche l’accordo finale con il giocatore. Nell’ultimo campionato con la squadra spagnola Coco ha messo assieme 30 presenze di cui 26 da titolare, segnando un gol (una delle sue specialità sono le punizioni, tirate con potenza)” si legge sul quotidiano che poi aggiunge su Hajdari: “Il Lugano chiede sui 4 milioni, mentre il Torino lo valuta intorno ai 3: distanze non enormi e buone chance per Vagnati, dunque. In granata la sua posizione ideale sarebbe da braccetto di sinistra nella retroguardia a 3”.