Tuttosport: “Toro in pole per Messias”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il Torino è in pole per Junior Messias. Al Crotone i granata, rispetto a tutte le altre pretendenti (Fiorentina e Genoa, soprattutto, ma anche Milan, Napoli e Atalanta) sono quelli che hanno avanzato una proposta seria che balla tra i 6 e gli 8 milioni: considerando il momento finanziario che sta attraversando il nostro calcio, non sono pochi. Messias preferirebbe andare a Torino dove sarebbe protagonista e avrebbe la certezza di una maglia da titolare. Vagnati in settimana proverà a dare un’accelerata alla trattativa per chiudere il discorso.