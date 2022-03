Tuttosport: “Toro, jolly finiti: è ora di vincere”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna, il quotidiano Tuttosport riprende le parole di Ivan Juric: "Ci siamo giocati troppi jolly". Ora l'imperativo è tornare a vincere e il tecnico si attende una risposta già dal Bologna per arrivare alla virtuale quota salvezza dei 40 punti. In attacco Juric si affiderà ancora ad Andrea Belotti, che a Bologna ha segnato primo gol e prima tripletta in maglia granata a cui è però seguito un digiuno che dura dal 2016. A centrocampo potrebbe invece avere una chance Samuele Ricci, complice anche l'attacco febbrile che ha avuto Sasa Lukic in settimana. Chi è certo della possibilità da sfruttare è invece Etrit Berisha, che sarà tra i pali contro i felsinei.