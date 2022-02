Tuttosport: “Toro, non è bastato il secondo gol di fila di Belotti”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Un 2-1 che pesa ai granata, con soltanto 2 punti nelle ultime 5 partite: "Il Toro, l’abbiamo perduto all’improvviso e non trovato più. È letteralmente sparito al 17’ della ripresa, una volta incassata la pera di Deiola 8 minuti dopo il pari di Belotti, al 2° gol di fila dopo il derby. È imploso, evaporato mentalmente, caduto dal ramo al primo refolo come un frutto troppo maturo, spappolato sul terreno senza più riuscire a trovare uno straccio di reazione, ad armare un vero forcing, a intessere una manovra degna. Niente. Un vuoto - scrive Tuttosport - spinto (e nervoso) per mezz’ora. Mai successo prima in stagione". D'altro canto, molti sono stati gli errori che "giustificano" la sconfitta: a centrocampo Pobega era l'unico presente mentalmente nella ripresa, per arrivare poi al discorso aperto di Milinkovic-Savic: per la sfida con il Bologna, il tecnico croato farà le sue valutazioni. E come se la sconfitta non bastasse, brutte notizie anche dall'infermeria: Andrea Belotti - con cui l'opzione rinnovo sembra essere ancora aperta - è uscito a gara in corso per un colpo al piede, e Sanabria ha un problema al ginocchio. Entrambi saranno da verificare per la gara contro il Bologna, ma nel dubbio c'è Pellegri come alternativa, che ha scavalcato anche l'ormai escluso Simone Zaza.