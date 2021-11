Tuttosport: “Toro, ora serve anche un attaccante a gennaio”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Con l'infortunio di Belotti che - secondo una prima valutazione dopo la risonanza di ieri - dovrebbe stare fuori almeno due mesi, il Torino nella prossima sessione del mercato di gennaio potrebbe acquistare un altro attaccante. Sanabria non potrà reggere da solo tutto il peso del reparto offensivo: per questo Vagnati è già al lavoro per dare un rinforzo invernale ad Ivan Juric. Secondo quanto riporta il quotidiano piemontese, la società granata sta pensando al giocatore del Milan Pietro Pellegri, che nella squadra rossonera sta trovando poco spazio.