Tuttosport: “Toro, sfrutta il fattore-Juric: è la bestia nera dei bianconeri”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Domani va in scena il derby della Mole, e un fattore che potrebbe giocare a favore dei granata lo si può trovare in panchina. Si tratta del tecnico Ivan Juric, che quando vede la Juventus si galvanizza, e sono tante le occasioni in cui il croato ha creato più di un grattacapo ai bianconeri, come si legge su Tuttosport: "Ma torniamo alle sfide contro la Juventus, sempre interessanti e combattute, con il croato in panchina. Con Genoa e Verona sono state partite vibranti. E sulla panchina del Grifone ha anche vinto, anzi stravinto. Era il 27 novembre del 2016 e i rossoblù si imposero per 3-1. L’altro successo risale all’8 febbraio 2020: Verona-Juventus 2-1. Poi quattro pareggi e tre sconfitte. Quasi tutti match combattuti ed equilibrati, giocati a viso aperto, senza remore psicologiche. La Juventus, dunque, patisce l’aggressività delle squadre allenate dal croato che, guarda caso, è simile a quella che propone Gasperini, il quale con la sua Atalanta negli ultimi anni ha messo in seria difficoltà i bianconeri e con qualsiasi allenatore".