Tuttosport: “Toro su Arnautovic e Spinazzola”

L'edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, pone il focus sul possibile mercato di gennaio del Torino, non solo alla ricerca di una punta per sostituire Duvan Zapata, ma anche di un esterno sinistro: “Il Toro starebbe pensando a Lorenzo Spinazzola, 31 anni, attualmente poco (o niente) impiegato da Conte nel Napoli. Al giocatore il contratto con la società azzurra scade nel giugno del 2026. Il suo ingaggio è di 1,8 milioni, abbastanza alto perché è arrivato dalla Roma a parametro zero”. Come riportato dallo stesso quotidiano, per l’attacco rimane invece viva la pista Arnautovic, fuori dai piani dell’Inter: “Per lui, a parte la Coppa Italia, ci sarà poco spazio e che il club nerazzurro vorrebbe alleggerire anche solo per sei mesi il monte ingaggi, visto che la punta percepisce 3,5 milioni a stagione. Lasciandolo partire a gennaio, anche gratis, Beppe Marotta eviterebbe di pagare 13,5: 1,750 netti da qui a giugno che al lordo farebbero 3,5. Troppi per un giocatore che non rientra nei piani di Simone Inzaghi”.