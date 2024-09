Tuttosport: “Toro, su la testa”

"E allora, dove eravamo rimasti? In quell’attimo sospeso, all’ottantaseiesimo minuto del viaggio a Venezia, quando i riccioli di un ragazzo nato sotto il sole di Lanzarote hanno spedito il Toro in vetta. La pausa sta per diventare un ricordo, domani il Toro capolista ospiterà il Lecce in un Grande Torino in formato bolgia - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - È atteso il primo pienone stagionale. Saul Coco si è conquistato le copertine, ha rubato l’occhio prendendosi la scena nell’antipasto del campionato. E l’effetto che fa è naturale: domani il protagonista più atteso sarà proprio lui". E in conclusione: "Coco è stato il difensore-rivelazione delle prime tre giornate, domani metterà piede nella casa del Toro accompagnato da una gigantesca candidatura da leader. Calciatore da copertina, uomo guida. Ha fatto tutto rapidamente, nonostante sia alla sua prima esperienza nel calcio italiano".