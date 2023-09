Tuttosport: “Trattativa tra Cairo e la squadra sui bonus per l’Europa”

Sulle colonne di Tuttosport quest'oggi viene dedicato ampio spazio ad una notizia riguardante i bonus monetari per i giocatori del Torino in caso di qualificazione alle prossime competizioni europee. Si legge sul quotidiano che i 27 giocatori della Prima Squadra granata sono al momento rappresentati da capitan Ricardo Rodriguez in quella che è una sorta di trattativa con la società. I bonus per la qualificazione alla prossima Europa League dovrebbero essere di circa 50 mila euro a testa, ovvero circa 1 milione e 350 mila euro netti che diventano quasi 2 milioni lordi da sborsare per il patron Cairo. Il presidente vorrebbe abbassare queste cifre e portarle a 40 mila euro a giocatore. Per quanto riguarda un arrivo in Conference League si parla di numeri inferiori: sarebbero 30 mila euro per ogni giocatore ovvero 810 mila euro netti per tutta la squadra cioè circa 1,2 milioni lordi. Anche qui però il patron del Toro vorrebbe scendere a circa 25 mila per ogni giocatore.