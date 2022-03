Tuttosport: “Troppi torti arbitrali: il Torino deve farsi sentire”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport torna a parlare del calcio di rigore non assegnato al Torino nel match contro l'Inter, chiedendo più rispetto nei confronti della società granata, che deve farsi sentire nelle sedi che contano, nonostante in quest'occasione hanno potuto contare sul sostegno di diverse personalità autorevoli come l'ex arbitro Cesarin ("L'avrebbe visto anche un bambino 2 anni quel rigore") o Graziano Cesari ("Rocchi sveli i colloqui Guida-Massa"). Si legge: "La verità è che se quest’ennesimo torto al Toro non fosse stato un favore all’Inter - e dunque un danno di riflesso per i potenti club rivali dei nerazzurri - non gliene sarebbe fregato di nuovo niente a nessuno. I tifosi si sentono davvero poco rappresentati, e non certo dall’altro ieri. Né sanno cosa farsene della solidarietà, in questo caso pelosa, di juventini, milanisti, napoletani. Preferirebbero che il presidente del loro club avesse - negli ambienti che contano - la voglia, l’autorevolezza, la personalità e la risolutezza di chiedere e ottenere per il Toro il rispetto che merita". Come ricordato anche dal quotidiano, questo è soltanto l'ultimo dei recenti torti arbitrali subiti dal Torino in campionato (QUI L'ELENCO COMPLETO).