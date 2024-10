Tuttosport: “Un nuovo Chè per il Toro”

"Un ambientamento così rapido non se l'aspettava neppure lui. Perché l'ostacolo della lingua italiana avrebbe potuto rappresentare un problema, perché dopo anni fra Premier League e Championship la Serie A può diventare un vero e proprio salto nel buio e anche perché in Italia gli attaccanti stranieri hanno bisogno di un fisiologico tempo di adattamento - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Succede nelle squadre che giocano la Champions League, figuriamoci in una realtà che all'Europa ambisce solo se capace di approfittare degli sbandamenti altrui". E in conclusione:"Ma gli esami per Ché Adams non finiscono mai. Anzi, quelli più complicati arrivano adesso. In una fase che ha la necessità di gestire senza eccessive ansie: lo scozzese, infatti, è chiamato a svolgere l'ingrato compito di non far rimpiangere Duvan Zapata".