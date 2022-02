Tuttosport: “Una partita giocata dal Torino solo per pochi minuti”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Una sola nota positiva nella gelida, in tutti i sensi, serata del Toro: il ritorno in campo di Andrea Belotti - si legge tra le pagine di Tuttosport - , acclamatissimo dai tifosi prima e dopo". Ieri sera è arrivata però un'altra sconfitta per i granata, dopo quella di Udine. "I granata non hanno fatto niente, o comunque troppo poco, per conquistare i tre punti anche se nell’ultimo assalto, prima del recupero, hanno appunto pareggiato con un gol del Gallo poi annullato". Adesso il Torino si dovrà presentare al derby di venerdì con due sconfitte consecutive alle spalle. Per quanto riguarda le pagelle, il migliore granata in campo per Tuttosport è sempre lui: Gleison Bremer. "Di un’altra categoria e non è una novità. Anche quando il Toro barcolla, e poi magari cade come ieri, lui non perde l’aderenza sulla gara. Negli anticipi come nel far salire la squadra fa praticamente sempre la cosa giusta. Nel finale prende un giallo portandosi in avanti alla disperata, e commettendo un fallo di foga su Peretz".