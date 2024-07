Tuttosport: “Vanoli continua ad apprezzare Joronen come portiere per il Torino”

Sulle colonne di Tuttosport si tratta del mercato del Torino con un focus particolare sulla situazione legata ai portieri. In casa granata rimane il dubbio legato al futuro di Vanja Milinkovic-Savic che, pur con l'addio di Juric, non dovrebbe essere messo in discussione nonostante non abbia mai convinto appieno. Il portiere serbo, dopo un Europeo vissuto dalla panchina, il prossimo anno potrebbe vivere un dualismo con Jesse Joronen. L'estremo difensore finlandese quest0'anno si è messo bene in mostra nel Venezia ed è molto stimato dal nuovo tecnico granata Paolo Vanoli che lo ha conosciuto in laguna. Nell'ultimo campionato cadetto Joronen ha tenuto la porta blindata in 13 occasioni su 33 gare giocate e il suo eventuale arrivo al Toro consentirebbe di avere una concorrenza con Vanja da vivere prima di ogni partita. Il finladese 31enne raccoglierebbe l'eredità di Luca Gemello che non è più un tesserato del Torino dopo la scadenza del contratto giunta ieri.