Tuttosport: “Vanoli, esame col brivido”

L'edizione odierna del quotidiano scrive riguardo all'importanza del prossimo match dei granata, in casa contro il Monza: "Domenica il match chiave per "tranquillizzare" la società e i tifosi. E anche lo spogliatoio. Toro-Monza, temperatura bollente dopo 7 sconfitte nelle ultime 8 gare. Il tecnico granata deve tornare a vincere: non rischia, ma Cairo è inquieto. Vanoli deve consolidare la panchina. Tonny, 4 mila metri di fatiche ed euforia, con il Monza sarà titolare. Ilic è ancora out: Gineitis prenota un posto da titolare. Certezza Coco ma serve di più, va risolto il problema dei troppi gol subiti. E' il difensore più utilizzato: Vanoli confida che possa tornare ai livelli espressi all'inizio del campionato".