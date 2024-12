Tuttosport: “Vanoli, insegna a marcare! Cairo, impara a comprare!”

Riguardo al campo, il quotidiano Tuttosport dedica il focus a Samuele Ricci, che alla prima da capitano ritrova il gol dopo che non segnava dal 26 gennaio. L'articolo sottolinea l'importanza che il centrocampista ha all'interno del Torino, sia a livello di Leadership, culminata con la fascia da capitano (che ha saputo portare), sia a livello di prestazioni, data la centralità dell'ex Empoli nelle rotazioni di Vanoli, che a prescindere dal modulo che decida di utilizzare, tra 3-5-2, 3-4-3 e 4-2-3-1, la costante rimane la presenza di Ricci al centro del gioco. Il quotidiano dedica spazio anche alle vicende extra-campo: dagli oltre 500 tifosi granata che hanno seguito la squadra a Udine, per quasi tutto il minutaggio della partita si sono alzati cori di contestazione nei confronti della presidenza di Urbano Cairo, cori la cui foga era tanta da sovrastare il pubblico bianconero in molte occasioni e da far sentire ben scandite le proprie parole anche a chi seguiva la partita dal proprio divano. "La contestazione, ieri, non ha risparmiato neanche Davide Vagnati e anche questa non è più una novità: da mesi ormai il dt è preso di mira dai tifosi anche se certamente non in maniera forte e pressante come accade con Cairo" riporta il quotidiano.