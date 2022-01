Tuttosport: “Vicino il rientro di Edera, può essere un’arma in più per Juric”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

I rinforzi alla rosa granata potrebbero non arrivare solo dal mercato. Sì perché il Toro è vicino a riabbracciare Simone Edera, che sta recuperando dall'infortunio e potrà presto tornare a disposizione di Juric, come si legge sulle pagine di Tuttosport: "A otto mesi di distanza dal tremendo crack al ginocchio durante Lecce-Reggina, il Torino si appresta a riabbracciare Simone Edera. E mister Juric a scoprirlo, nei suoi pregi e nei suoi difetti, giorno dopo giorno in allenamento, al di là delle impressioni finora raccolte soltanto davanti a uno schermo. Già, perché il tecnico croato – da quando è approdato in terra sabauda – non ha mai avuto modo di vedere all'opera il canterano classe 1997, la cui ultima gara è stata proprio quella in Salento del 7 maggio scorso. Le tappe della tabella di marcia da allora si sono succedute e ieri, nel primo giorno di lavoro della squadra dopo il beffardo pareggio contro il Sassuolo, l'esterno d'attacco ha svolto un programma differenziato con Djidji e Belotti, anticamera di un prossimo rientro in gruppo".