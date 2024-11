Tuttosport: “Vlasic-Sosa: l’Europa per risvegliare il Toro”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sull'efficacia che la pausa nazionali potrebbe avere nel Torino . A seguire un estratto delle parole del quotidiano: "Cambiare aria, quando le cose vanno male, a volte può aiutare. Se lo augurano prima di tutto Nikola Vlasic e Borna Sosa, giocatori che, nelle idee estive, avrebbero dovuto dare un contributo importante per far compiere al Torino quel salto di qualità tanto atteso e sperato. Seppur per motivi differenti, i due non stanno invece riuscendo a incidere come dovrebbero. Dopo il derby di sabato, sono partiti per la Croazia per rispondere alla convocazione della nazionale..."