Tuttosport: “Walukiewicz: ritorno anticipato per un virus, ma a Cagliari ci sarà”

L’edizione odierna Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, dedica un approfondimento a Walukiewicz, già rientrato a Torino dall’impegno con la Polonia: “Il rientro è avvenuto prima del previsto a causa di un virus influenzale che lo ha colpito. Nulla di particolarmente grave: il centrale sta smaltendo la febbre e già oggi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo con i propri compagni di squadra, dopo la sgambata di ieri al Filadelfia. La sua presenza nell'elenco dei convocati per la partita contro il Cagliari non è in discussione, sarà poi Vanoli a decidere se schierarlo o meno nella formazione titolare”.